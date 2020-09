Sciacca. Coronavirus, medico di base tra i 34 positivi: tampone agli assistiti che hanno avuto contatti con lui

Tra i 34 casi positivi al Coronavirus di Sciacca c’è anche un medico di base: tampone agli assistiti che negli ultimi giorni sono stati visitati dal professionista

Un medico di 40 anni di base di Sciacca è tra i 34 positivi al Covid-19 e potrebbe essere stato contagiato da un suo assistito durante una visita. Il professionista che attualmente si trova in isolamento, in collaborazione con l’Asp di Agrigento sta contattando i pazienti che negli ultimi giorni si sono recati nel suo studio per essere visitati: tutti saranno sottoposti al test tampone.