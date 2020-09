Sciacca, Coronavirus. Salgono a 35 i casi a Sciacca: l’ultimo contagiato è un medico

E’ un giovane medico 30enne l’ultimo contagiato, salgono così a 34 i contagiati al momento, escludendo la 68enne deceduta la scorsa domenica e ricoverata in terapia intesiva al Giovanni Paolo II di Sciacca

E’ un medico trentenne la 35esima persona risultata positivo al covid a Sciacca, facendo salire a 34 i contagiati, escludendo la 68enne deceduta scorsa domenica in terapia intensiva. Con il nuovo caso inoltre, salgono a due i medici contagiati a Sciacca, dimostrando come la categoria sia particolarmente esposta al rischio covid. Toccherà adesso all’Asp rintracciare i contatti avuti dal medico nell’ultimo periodo.

Intanto, sono 4 i saccensi ricoverati per covid: 2 in terapia intensiva al Sant’Elia di Caltanissetta, 1 in terapia intensiva al Giovanni Paolo II di Sciacca e un’altra a Palermo. Si attende adesso l’esito dei tanti tamponi eseguiti, sperando in una decrescita dei contagi.