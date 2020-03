Sciacca, Coronavirus. Sindaco Valenti annuncia disinfezione e attivazione Pronto Spesa e Pronto Farmaco

“Manteniamo l’attenzione sempre alta e rispettiamo le norme”.

L’esecuzione di un intervento straordinario di disinfezione nella città di Sciacca, a partire dalle ore 21 di oggi, con personale e mezzi della Protezione Civile e del Volontariato. È una delle notizie contenute nel video-comunicato di oggi del sindaco Francesca Valenti in cui fa sempre il punto della situazione, ricorda gli obblighi e le raccomandazioni e rende note tutte le iniziative in atto come l’attivazione da domani del servizio di Pronto Spesa e Pronto Farmaco.

L’appello è sempre quello di stare a casa e di uscire solo per i limitati casi previsti.