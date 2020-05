Sciacca. “Covid-19, operatori turistici in ginocchio Il sindaco attui misure di aiuto per la stagione estiva”

I Consiglieri Comunali Cinzia Deliberto, Salvatore Monte e Carmela Santangelo presentano un’interrogazione al sindaco Francesca Valenti con la quale chiedono di attuare velocemente misure a supporto delle imprese del turismo

“L’emergenza post Corona Virus è, purtroppo, ancora all’inizio. – Scrivono i tre consiglieri – La stagione estiva, ormai alle porte, è incerta e costellata dalla paura di affrontare tutte le misure di sicurezza, ancora poco chiare, per far fronte al distanziamento sociale e alle esigenze legate alla prevenzione.

E’ indubbio che la stagione turistica non è ancora pianificata, in attesa di provvedimenti nazionali e regionali che “dovrebbero” incentivare le vacanze degli italiani. Occorre, ovviamente, porre in essere tutte le misure necessarie per far si che si torni vivere in sicurezza, scongiurando, tra le altre cose, quel fenomeno chiamato “Demofobia”.

I dubbi, le incertezze e le paure assalgono, ovviamente, il comparto turistico della nostra città tanto da spingere alcuni operatori del settore a scrivere una nota all’Amministrazione Comunale, in data 01 04.2020, dalla quale emerge tutta la paura del momento ad affrontare un futuro caratterizzato da mille dubbi, mille paure.

La nota, inoltrata al Sindaco, all’assessore al Turismo ed ai parlamentari regionali e nazionali, chiede ovviamente l’attuazione di celeri misure che non attanaglino, ancor di più, gli operatori turistici. Occorre, ovviamente, precisare che la deputazione regionale, attraverso la finanziaria appena approvato, ha inserito una serie di misure a sostegno del comparto ricettivo tra cui l’emissione dei voucher.

In queste ultime settimane, innumerevoli comuni dell’Agrigentino hanno già ufficializzato molteplici iniziative a sostegno delle imprese, come ad esempio la netta sospensione di alcuni tributi locali. Il comparto turistico e commerciale della nostra città è in attesa di conoscere, nel dettaglio, quali opzioni saranno trasformate in aiuti reali per evitare la sospensione di molteplici attività. Quella nota, datata 01.04.2020 non ha ancora avuto una risposta.

Auspichiamo si accorcino i tempi della burocrazia e si corra, in breve tempo, a dare certezze e idee risolutive per dare slancio e vigore ad un settore che, proprio in questo periodo, avrebbe dato il via al periodo più intenso della propria attività lavorativa.

Attendiamo dall’Amministrazione notizie in merito al fine di comprendere come salvare il salvabile. Il tempo scorre inesorabile. In considerazione del fatto che l’emergenza Covid-19 ha attualmente sospeso le attività del Consiglio Comunale e data la delicatezza del periodo che stiamo vivendo, attendiamo eventuale risposta anticipata fuori i termini previsti dal regolamento”.