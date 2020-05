Sciacca. Crisi Covid-19, l’ass. “#OraBasta” propone idee per la ripartenza: ecco i 10 punti del programma

L’associazione #OraBasta propone per la ripresa economica delle città di Sciacca 10 idee

In una conferenza stampa tenuta tra persone fisiche ma con le dovute distanze dettate dalle attuali esigenze sanitarie, ieri mattina l’associazione #OraBasta ha proposta la sua ricetta per uscire dalla crisi economica e sociale che attanaglia Sciacca.

Ignazio Messina e Caterina Santangelo hanno spiegato i dettagli del programma “10 PUNTI IN 30 GIORNI L’obiettivo é quello di rimettere in moto i vari settori produttivi della Città e rendere attrattiva Sciacca anchè nel periodo emergenziale che stiamo vivendo. Perché i turisti dovrebbero venire a Sciacca e non andare in altre località? Bisogna offrire più degli altri!”.

SCIACCA CITTÀ, SICURA:

1) RISORSE ESISTENTI: verifica delle risorse attualmente esistenti per stabilire come utilizzarle.



2) RISORSE REPERIBILI: ricognizione dei progetti esistenti (comunitari, nazionali, regionali) de sbloccare o de progettare per reperire i finanziamenti.

3) SETTORE EDILE: agevolare l’utilizzazione delle detrazioni al 110% per ristrutturazioni edili previste nel decreto rilancio creando un servizio dedicato e un ufficio comunale apposito.

4) INTERLOQUIRE CON LE BANCHE SU PIAZZA: per agevolare l’utilizzo degli strumenti finanziari esistenti.

5) DARE UNA MANO A RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, PUB ED ESERCIZI COMMERCIALI: suolo pubblico gratuito, intrattenimento in strada coinvolgendo i gruppi saccensi.

6) INIZIATIVE CULTURALI: aprire i musei e agevolare iniziative culturali promosse dai privati.

7) PROMOZIONE DELLA CITTÀ: pubblicità nazionale con i fondi della tassa di soggiorno per alberghi, B&B, case vacanze.

8) PACCHETTO SCIACCA: olio, ceramica, corallo, prodotti ittico-conservieri e conserve da prornuovere, anche su canali on line, favorendo il contatto organizzato tra produttori e acquirenti.

9) SINERGIE CON ALTRI COMUNI: fare sistema per creare un percorso attrattivo da proporre ai turisti e agevolare le visite delle bellezze del territorio.

10)SPIAGGE SICURE: garantire i margini di sicurezza utilizzando i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e i percettori del reddito di cittadinanza.