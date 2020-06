Sciacca. Da domani disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale: ecco zone e giorni

L’amministrazione comunale di Sciacca comunica l’inizio dei nuovi cicli di disinfestazione e derattizzazione del territorio

Il primo intervento di disinfestazione è stato programmato nella notte di domani, domenica 28 giugno 2020. Si inizierà come sempre dal centro cittadino (San Michele, Marina, Stazzone) per proseguire nei prossimi giorni in tutte le altre zone della città.

Il nuovo ciclo di derattizzazione in tutte le zone della città è stato programmato da mercoledì, 1 luglio.