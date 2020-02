Sciacca. Da domani lunedì 24 gli autobus del servizio di linea torneranno in via Agatocle

Con il carnevale stoppato per motivi di ordine pubblico, tutte le variazione di traffico da domani tornano alla normalità

Il comando delle Polizia Municipale di Sciacca comunica che da domani lunedì 24 febbraio, tutti gli autobus del servizio di linea riprenderanno la normale tratta con fermata dal capolinea della via Agatocle.

Inoltre, dal Comune comunicano che: “Revocata l’ordinanza sindacale di disinfestazione n. 12 del 18 febbraio 2020, limitatamente al plesso scolastico Sant’Agostino e agli Uffici comunali, rinviandone l’intervento alla prima data utile possibile.

In via prioritaria, evidenzia il provvedimento, la disinfestazione è già stata effettuata in tutti gli istituti scolastici, tranne che nel plesso del Viale della Vittoria.

Si è disposto che gli uffici comunali riaprano già da lunedì 24 febbraio 2020 al fine della piena operatività in considerazione degli ultimi eventi.

Ai dirigenti scolastici si è chiesto di dare disposizione per l’areazione dei locali e la conseguente ripresa delle lezioni già a partire dalla giornata del 25 febbraio 2020.”