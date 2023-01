Sciacca dà l’ultimo commosso saluto alla 14enne Elisabetta Fisco: morta ieri per un malore improvviso

Tantissima gente, dalle istituzioni alla gente comune, ai funerali di Elisabetta Fisco, la quattordicenne, morta a seguito di un malore improvviso nella notte di ieri all’ospedale di Sciacca



Una Sciacca commossa e senza parole quella riunita in questo piovoso pomeriggio nella chiesa di Maria Vergine di Loreto, nella zona Perriera della città termale, dove si é raccolto il dolore di un’intera comunità per la tragica ed improvvisa scomparsa della giovanissima Elisabetta Fisco, di appena 14 anni. La giovane, figlia del giornalista saccense Toni Fisco, è deceduta improvvisamente nella primissima mattinata di ieri, domenica 9 gennaio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. La ragazza, secondo notizie ufficiose, nei giorni scorsi, pare avesse contratto l’influenza, ma nulla di serio o che lasciasse anche solo immaginare un epilogo tanto grave, poi sabato sera la 14enne è peggiorata e i genitori l’hanno accompagnata all’ospedale “Giovanni Paolo II di Sciacca, dove poche ore dopo l’arrivo, è inaspettatamente deceduta, lasciando sgomenta la famiglia e la città intera.

Tutta la comunità saccense è infatti ancora sotto choc dopo che la notizia, diffusasi sui social come un fiume in piena, con decine o forse centinaia di messaggi di cordoglio, vicinanza e affetto. Oggi i parenti, gli amici, ma anche chi non la conosceva personalmente ha deciso di essere presente in chiesa per dare l’ultimo saluto alla giovane scomparsa troppo prematuramente.