Sciacca. Dal 18 l’Ass. Crescere Insieme promuove webinar sulla disabilità: ecco come partecipare

L’Associazione Crescere Insieme Onlus, da anni impegnata a Sciacca sul fronte della disabilità, dell’inclusione e dell’integrazione, promuove un ciclo di webinar

I webinar saranno aperti a chiunque voglia conoscere o approfondire il mondo complesso e articolato della disabilità, non sempre facilmente comprensibile, per chi non la vive in prima persona, o per chi non opera direttamente a contatto con essa

Nella convinzione che sia fondamentale sensibilizzare e diffondere una cultura inclusiva, ma più in generale una “cultura della diversità”, intesa come promozione di un modo di “essere diversi” nella società, delle potenzialità dell’individuo, delle sue conquiste quotidiane, e del suo apporto emozionale, sociale e culturale, Crescere Insieme ha deciso di offrire una panoramica sul mondo della disabilità, attraverso una comunicazione nuova, sempre più attuale, quella “ONLINE”, al fine di contribuire a divulgare un vero e proprio approccio culturale, quello del rispetto e della tutela delle diversità, che permette di vedere l’“altro”, di incontrarlo e di confrontarsi, nel rispetto delle differenti individualità.

A partire dal 18 Giugno e per 5 settimane, su piattaforma streaming, verranno proposti webinar con professionisti del settore, specialisti, operatori del mondo della scuola, esponenti del mondo medico, psicologico, giuridico, e dell’amministrazione saccense, ognuno dei quali porterà un valore aggiunto alla conoscenza del mondo della disabilità.