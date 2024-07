Sciacca. Debutta domani llo spettacolo “Amato Vetrano visionario Gentiluomo”: tutte le info

Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 21:00, si terrà il debutto dello spettacolo teatrale “Amato Vetrano visionario Gentiluomo”

L’evento, in omaggio a un figlio illustre della nostra città, si protrarrà fino a domenica 28 luglio a partire dalle ore 21:00 La compagnia teatrale, diretta da Salvatore Monte, ha ultimato con successo le prove e l’allestimento, ed è pronta per offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente a cielo aperto. La rappresentazione celebra la storia e la cultura di Sciacca attraverso il teatro.

Si informano i gentili spettatori che il botteghino sul posto sarà attivo a partire dalle ore 19:00. L’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente da Via Aldo Moro, mentre non sarà possibile entrare dalla strada provinciale numero 76. Le aree parcheggio sono situate lungo Via Aldo Moro e l’accesso pedonale all’interno di Contrada Marchesa consentirà di raggiungere la platea.