Sciacca. Discobolo alla prova qualificazione nazionale sciabola a Cosenza : Carolyn Frenna va in finale

I risultati della zona sud di qualificazione agli Assoluti di sciabola stanno un pò stretti alla Discobolo Sciacca, ma l’obiettivo principale è stato centrato: Carolyn Frenna rimane ai piedi del podio ma va in finale

L’atleta della società saccense ha ottenuto un ottimo sesto posto gli ha permesso di staccare il pass per la prova Assoluti che si svolgerà il 27 marzo prosismo a Caorle (VE). Anche un altro atleta, il 14enne agrigentino Raffaele Vinti, ha partecipato alla kermesse sportiva ottenendo il 26° posto che però non gli ha permesso di centrare la qualificazione.

Al Palacus di Cosenza i nostri ragazzi non hanno tirato male, ma hanno pagato lo stop delle vacanze natalizie.







“Siamo soddisfatti lo stesso – dice il nostro tecnico nazionale Pippo Vullo – Raffaele è giovanissimo e sta crescendo, mentre Carolyn ormai è una sicurezza anche se ha solo 17 anni. Essere presenti alle competizioni nazionali, dove ci sono sempre le grandi società, ti pone a gli occhi degli altri sempre come una gran bella realtà. Nonostante tutte le difficolta oggettive che abbiamo, sia sotto il profilo del contesto territoriale che della carenza dell’impiantistica sportiva, non ci tiriamo indietro e continuiamo a rappresentare degnamente la città e il territorio in ambito nazionale. Tanti ma tanti sacrifici, per fortuna coronati dai risultati”.

Il Prossimo fine settimana la Discobolo sarà a Roma per la seconda prova cadetti, che decreterà i primi 26 classificati per il campionato italiano di categoria che quest’anno si svolgerà a Jesi dal 22 al 24 maggio 2020. I rimanenti 16 da qualificare passeranno attraverso la Coppa Italia.