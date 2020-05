Sciacca. Domani al via al porto i lavori di sistemazione della Banchina San Pietro

Si apre domani il cantiere per la sistemazione della Banchina San Pietro, nel porto di Sciacca

A presenziare all’avvio dei lavori, previsto per le ore 11, ci saranno anche le autorità locali e regionali, tra cui il sindaco Francesca Valenti e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Marco Falcone.

“È un segnale di speranza in un momento così difficile per il Paese – dice il sindaco Francesca Valenti -. Un segnale di ripartenza. Si apre un cantiere che dà lavoro, realizzando un’opera importante per un comparto produttivo fondamentale per la città”.