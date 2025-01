Sciacca. Donna anziana muore colta malore mentre attraversa la strada: non si tratterebbe di un incidente

In un primo momento si pensava che fosse stata investita da un’auto, ma da una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colta da un malore

E’ accaduto nelle serata di ieri sabato 18 gennaio, all’inizio di via Giotto a Sciacca. La vittima è una donna di 87. L’anziana è stata trovata a terra accanto ad una Fiat Panda guidata da una 70enne, tanto che in primo momento si ipotizzava fosse stata investita dall’auto. Poi dai primi accertamenti e in considerazione che la vettura non ha riportato alcun danno si è virati su un possibile malore che ha colto la donna che l’avrebbe fatta cadere a terra priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per la 87enne se non costatarne il decesso e i carabinieri della locale compagnia, che stanno indagando per stabilire le cause esatte del decesso.