Sciacca. Donna di 40anni beccata ubriaca al volante: denunciata, patente ritirata e auto sequestrata

La donna saccense è stata denunciata per guida in stato d’ebrezza alla Procura della Repubblica di Sciacca

Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nell’ambito di programmati servizi di controllo del territorio volti a reprimere il fenomeno dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche, la notte scorsa, in centro, ha fermato un’autovettura di piccola cilindrata condotta da una donna adulta identificata per N.D. di anni 40.

Alla richiesta dei documenti, gli Agenti hanno subito sentito un forte alito vinoso fuoriuscire dalla bocca della conducente e pertanto l’hanno accompagnata presso gli uffici del Commissariato per il controllo con l’etilometro.

L’esito degli accertamenti forniva un tasso alcolemico di gr/l 2.25. Contestato il reato, a N.D. le veniva ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo per la successiva confisca.