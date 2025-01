Sciacca. Donna saccense trovata morta sulla spiaggia di Lumia: indagini per capire la causa della morte

La Procura della Repubblica di Sciacca sta indagando per scoprire le cause dela morte di una saccense ritrovata morta sulla spiaggia di Lumia

FotoArchivio

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti dono diverse, potrebbe trattarsi di un suicidio, con la donna una 70enne saccense che potrebbe essere entrata volontariamente in acqua e poi sia morta per annegamento, ma non si escludono altre piste.

Il ritrovamento del cadavere della donna di 70 anni saccense è avvenuta nella tarda mattinata di oggi sulla nota spiaggia di Lumia di Sciacca, Secondo le prime notizie la vittima avrebbe raggiunto la località a bordo della propria auto.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Sciacca co la procura che ha autorizzato il trasferimento della salma nella camera mortuaria del cimitero, dopo avere proceduto all’ispezione cadaverica, Si attendono ulteriori decisioni della procura della Repubblica.