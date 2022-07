Sciacca. Dopo 4 e 28 problemi anche nella sez. 5: tre liste di Messina presentano istanza di riconteggio e rettifica

“Istanza di rettifica in autotutela relativa ai risultati elettorali del 1° turno delle elezioni del 12 giugno, in particolare relativi alla sezione 5”

Si tratta dell’istanza presentata questa mattina all’Ufficio Elettorale di Sciacca dalle liste Onda, Insieme per Sciacca e Sciacca Terme Rinasce, tutte collegate al candidato a Sindaco Ignazio Messina, con la quale i firmatari chiedono alla “Commissione Elettorale Centrale” il riconteggio delle schede. Le tre liste hanno infatti riscontrato anomalie nei conteggi e nell’attribuzione dei voti sia alle liste che al candidato Sindaco.

Tra le contestazioni avanzate rispetto ai voti della sezione 5, in particolare, il fatto che i dati avrebbero indicato un numero di preferenze attribuite ai singoli candidati al consiglio molto più alto rispetto a quello attribuito alla lista, con l’ovvio risultato che i conti non tornano. Nello specifico, da quanto appreso, pare che l’errore sia sorto in sede di riporto dei voti “per collegamento. Ricordiamo che il magistrato ha preso visione dei verbali e chiamato la presidente di sezione, non è suo compito riverificare le schede.

I problemi alla sezione 5 si vanno dunque a sommare, per Messina, a quelli alla sezione 28 dove ancora oggi moltissime schede risultano in uno strano “limbo”: infatti non sono state assegnate, né ritenute valide né invalide.

Nello specifico dovrebbero essere ancora ulteriormente verificate, completando così le operazioni di scrutinio, ma da quanto appreso neppure la commissione elettorale ha voluto procedere a tale verifica malgrado, trapela da fonti messiniane, vi sia una circolare del Ministero degli Interni che specificherebbe per questi casi di “scrutinio non concluso” la possibilità di spoglio in sede surrogatoria da parte della commissione elettorale centrale.