Sciacca. Dopo la figuraccia della giunta Valenti: “Divieto di transito sui tappetoni”

Sembrava incredibile che non lo avessero già fatto, pareva che non ci avessero proprio pensato… e invece, non ci avevano proprio pensato! E’ servito far ridere tutta la città per adottare un’ordinanza di buonsenso

“Nuova ordinanza per la piazza Duomo”, a comunicarlo è il Corpo di Polizia Municipale. Dopo il caso di qualche giorno fa dove, durante un funerale, un carro funebre – pienamente leggittimato a farlo poiché non era stato preso alcun provvedimento da parte del Comune – era stato parcheggiato sugli ormai famosi tappetoni di D&G siti in piazza Duomo, oggi è stato disposto il divieto assoluto di transito anche per i mezzi “autorizzati”. La Polizia Municipale precisa che tra gli “autorizzati” ci sono anche i carri funebri che non potranno quindi più transitare sulla piazza e sui preziosi arredi urbani.



Che dire, a Sciacca persino le ordinanze di buonsenso devono essere forzate e sospinte dalle risa del popolo.

E sia chiaro che la presente considerazione non ha nulla a che vedere con chi burocraticamente ha firmato il presente atto, ma con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesca Valenti che avrebbe dovuto invece prevedere politicamente già venti secondi prima la posa dei tappeti le adeguate ordinanze e provvedimenti al fine di tutelare il tanto decantanto regalo di Dolce & Gabbana.

Per chi volesse leggerla, di seguito l’ordinanza di divieto di transito assoluto in piazza Duomo valida per tutta la durate della posa dei tappeti:

Ordinanza Piazza Duomo del 21-08-2020