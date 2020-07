Sciacca, dove la normalità fa notizia. Comune: “Tranquilli, domani l’Umido verrà raccolto”

Sciacca, puoi amarla, ma anche vergognarti per come si è ridotta. Adesso anche ciò che dovrebbe essere normale fa notizia e dal Comune danno la buona novella: domani, evidentemente contrariamente alle aspettative, ci sarà la regolare raccolta della frazione umida dei rifiuti

“Si comunica che domani, mercoledì 22 luglio 2020, sarà regolarmente garantita la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani”.

Con questa breve frase dal Comune di Sciacca retto dal sindaco Francesca Valenti, da poco uscita dai social per non precisati motivi, comunicano non solo che domani saranno raccolti i rifiuti – malgrado restino le criticità del sistema venute alla luce in questi mesi -, ma un fatto assai più importante: ciò che in altri Comuni d’Italia è normalità a Sciacca è un fatto straordinario di cui dare notizia e forse, anche ringraziare.

Intanto continuano le riunioni al Comune e le doverose lamentele dei cittadini, chissà se il problema dei rifiuti a Sciacca riuscirà mai ad essere risolto. Per adesso, si sa solo che è a rischio anche la raccolta dell’indifferenziata prevista per il prossimo giovedì a causa del blocco della discarica di Alcamo: chi vivrà, vedrà.