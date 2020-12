Sciacca. È in funzione al Giovanni Paolo II l’analizzatore di tamponi covid donato dall’Ass. ORAZIO CAPURRO

Il SUPER ANALIZZATORE capace di processare ben 384 tamponi molecolari contemporaneamente, donato dall’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS, è arrivato ed è stato appena installato e collaudato dal tecnico BIO-RAD presso il laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale di Sciacca

“Ringraziamo tutti i benefattori che hanno sostenuto l’iniziativa, l’azienda fornitrice Bio-Rad, nella persona del dott. Maugeri, per la serietà, disponibilità e sensibilità dimostrata ed il tecnico dott. Riolo per la professionalità e celerità”, dichiara il presidente dell’associazione Alessandro Capurro.

“Adesso il laboratorio di Biologia Molecolare, – continua Capurro – con l’arrivo e l’installazione in via definitiva del nuovo analizzatore CFX384 unitamente al software gestionale, al pc ed al monitor, anche questi donati dalla ONLUS ORAZIO CAPURRO, ha quadruplicato la capacità di analisi dei tamponi come pochi in Sicilia.



Dapprima abbiamo contribuito ad attivarlo il laboratorio di Biologia Molecolare, adesso l’abbiamo notevolmente potenziato.

Numerose sono state le nostre iniziative di utilità sociale a 360 gradi a beneficio della nostra comunità e del nostro territorio.

Da anni siamo vicini all'Ospedale di Sciacca ma durante questa pandemia siamo riusciti a realizzare davvero tantissimo, grazie alla generosità dei tanti benefattori, ma dietro ciascun traguardo raggiunto ci sono anche tante notti insonni e tanti sacrifici del presidente, del consiglio direttivo e di tutti i soci dell'Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS.

Infine il presidente conclude: “Da lassù però “qualcuno” ci aiuta…..GRAZIE ORAZIO! GRAZIE DUTTÙ”