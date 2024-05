Sciacca, E’ morto Calogero Gulino da tutti conosciuto come “Peppe Nappa”

Calogero Gulino, storico volto di “Peppe Nappa” del carnevale di Sciacca è morto ieri sera a 78 anni

Calogero Gulino ex dipendente del Comune di Sciacca in pensione.ieri sera è stato colto da malore ed è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate e nonostante le cure dei medici, è deceduto.

Il volto nell’immaginario collettivo identificato con “Peppe Nappa” era noto non solo a Sciacca ma osiamo dire in tutta Italia, per oltre 50 anni infatti aveva vestito i panni della maschera simbolo del Carnevale e quando per ragioni anagrafiche fu sostituito in città si accese una dibattito, lui comunque anche se in modo non ufficiali continuò ad indossare quel vestito che lo ha reso famoso e continuò a rappresentare la festa saccense in diverse manifestazioni in Italia e all”estero,anche in programmi televisivi.

In giornata il corpo di Calogero Gulino sarà trasferito nella Basilica della Madonna del Soccorso dove saranno celebrati i funerali.