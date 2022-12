Sciacca. Ecco il cartellone degli eventi natalizi grazie a scuole associazioni e imprese: il 31 niente spettacoli in piazza

Il Comune di Sciacca presenta il cartellone degli eventi natalizi fino all’epifania, che è stato realizzato grazie al contributo di scuole, associazioni, club service, imprese, della città. Spicca il vuoto della serata del 31: non è previsto nessun spettacolo

Il Comune di Sciacca presenta il cartellone degli spettacoli natalizi, che da come si può leggere, è stato possibile realizzare grazie ai cittadini che ognuno per il loro campo hanno messo a disposizioni competenze e quant’altro. Per gli amanti di questa festa, manca il classico spettacolo in piazza A. Scandaliato della notte del 31.

Si seguito il comunicato integrale del Comune

“Presepi in ceramica e in corallo, concerti musicali, animazioni e intrattenimento dal centro storico alla Marina, rassegne teatrali per bambini, degustazioni, momenti di solidarietà e beneficenza. È parte di quello che propone il cartellone di iniziative ed eventi organizzato e promosso dal Comune di Sciacca con il contributo di associazioni, club service, imprese, scuole della città.

Tanti appuntamenti, da seguire giorno dopo giorno, che oggi il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino presentano e rendono noto ufficialmente, nella sua articolazione e interezza, ringraziando quanti hanno collaborato per mettere a punto un programma ricco e variegato, che è già partito lo scorso 8 dicembre e che si concluderà nella settimana dell’Epifania, nel 2023.

“Sciacca in festa, con le sue luci e le sue attrattive – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Salvatore Mannino -. Una città che offre ai suoi cittadini, alle famiglie, ai più piccoli e ai visitatori esperienze da vivere, con i suoi eventi, gli itinerari nei luoghi più suggestivi, le atmosfere natalizie, la valorizzazione di risorse e prodotti tipici, le continue iniziative di arte, musica, gastronomia, iniziative di solidarietà. Un programma frutto di tante apprezzate collaborazioni, che si propone di far vivere le festività di fine anno e di inizio 2023 in serenità, con i migliori sentimenti e auspici”.