Sciacca. Eletti i presidenti delle commissioni: Messina fa l’en plein. Per la giunta Termine è la seconda “botta”

In attesa della “spada di Damocle” del Tar, che potrebbe ribaltare l’esito delle elezioni, Ignazio Messina si porta avanti con il lavoro e con la sua “maggioranza/opposizione” si prende tutti i presidenti delle commissioni permanenti consiliari

Ieri come da regolamento, si sono svolte le elezioni dei presidenti delle sei commissioni permanenti consiliari, ultimo tassello per rendere completamente operativa la macchina amministrativa del Comune di Sciacca.

L’esito, a parte voli pindarici di sostenitori e “fans” agguerriti della giunta Termine in carica, era ampiamente prevedibile: Ignazio Messina in forza dei numeri, dopo avere preso per se la carica di Presidente del Consiglio e per la lista Onda quella della vice presidenza, ha tenuto per il suo gruppo anche tutti i presidenti delle commissioni consiliari, lasciando la minoranza consiliare che appoggia l’amministrazione Termine a bocca asciutta… Per la auspicata pacificazione, se ne riparlerà un’altra volta… forse.

Questi i presidenti eletti nelle sei commissioni