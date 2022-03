Sciacca. Elezioni amministrative: Presentata la lista “Onda” che correrà in coalizione con Ignazio Messina sindaco

Presentata oggi la lista “Onda” che nelle prossime elezioni amministrative di Sciacca sarà in colazione con il candidato sindaco Ignazio Messina

A presentare la lista che fa capo all’On. Carmelo Pullara, che ha aderito alla Lega di Matteo Salvini, c’era l’ex consigliere comunale Carmela Santangelo. E non è un caso infatti che la location scelta è stata la piazza Noceto del quartiere S.Michele, che proprio l’allora sindaco Iganzio Messina riqualificò, eliminando da quello storico luogo – il riferimento è al film “sedotta e abbandonata – il mercato ortofrutticolo, spostato in altra sede, con la sistemazione dell’attuale fontana.

Messina ha chiaramente voluto ricordare ai saccensi “Questa l’ho fatta io” e nell’intervista rilasciata alla nostra testata, ha aggiunto proprio che è solo un bel ricordo, ma che in mente ha già diversi latri progetti.

Anche Carmela Santangelo ha voluto giocare in casa, il quartiere S.Michele è di fatto il serbatoio del suo elettorato, tant’è che nella scorsa legislatura è intervenuto svariate volte con comunicati di fuoco contro l’attuale sindaco Francesca Valenti, per cercare di mettere una “pezza” alle tante problematiche dei residenti. Santangelo ha detto che se verrà eletta con il suo sindaco, si prodigherà per sistemare un quartiere che ha bisogno di tante attenzioni.