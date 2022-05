Sciacca Elezioni. Candidato Sindaco Ignazio Messina: ecco le liste, i candidati al consiglio e gli assessori nominati

Depositata stamattina al Comune di Sciacca la candidatura di Ignazio Messina a Sindaco: 5 le liste che lo appoggiano

Ignazio Messina, candidato a sindaco di Sciacca con una coalizione varia è supportato da 5 liste: Messina Sindaco, Insieme per Sciacca, Sciacca Terme Rinasce, Onda, Ventidueventidue. Cinque gli assessori nominati: Caterina Santangelo per la lista “Messina Sindaco”, Pasquale Bentivegna per “Insieme per Sciacca”, Michele Ferrara per la lista “Sciacca Terme Rinasce”, Filippo Bellanca per “Ventiventidue” e Carmela Santangelo per “Onda”

Candidati lista: Messina Sindaco

Messina Ignazio, Archetti Rossella Rita, Barreca Paola, Bivona Ignazio, Brucculeri Raimondo, Catanzaro Clelia, Cognata Donatella, Cutruneo Alfonso, Daina Sergio, Di Grande Noelia, Di Vallelunga Monica, Fazio Brigida, Giacalone Andrea, La Barbera Luca, Leone Rossella, Lo Bue Francesco, Marino Ignazio (detto Ezio), Morrione Gaetana, Navarra Maria, Nigro Carlo, Santangelo Caterina (detta “Erina”).

Candidati lista: Insieme per Sciacca

Sabella Alberto antonino, Bentivegna Pasquale, Venezia Antonino (detto “Nino”), Catania Vincenzo, Craparo Chiara, Lentini Marica, Curreri Silvia, Cusumano Fabio, Emanuele Grisafi, Sebastiano Giunt,a Maria Rita Ruggia, Maria Giambalvo, Alida Audy, Anna Santangelo, Caterina Ciancimino, Giuseppina Solarino, Angelo Scaglione, Elisa Ardizzone, Daniela Maniscalco, Maria Carmela Alarisi, Accursio Pippo Raia, Francesco Raso, Michele Scirica, VincenzoTumminello, Giuseppa Maria, Della Vittoria Piero.

Candidati lista: Sciacca Terme Rinasce

Ferrara Michele, Adelfio Antonina detta Antonella, Alfonso Rosanna, Barna Giovanna, Bono Pietro, Girafisi Daniela, Curreri Rosanna, Cusumano Salvatore (detto “Salvino”), D’asaro Vincenzo, Di Leo Accursio Manlio, Dimino Vincenzo, Frazzetta Grazia in Ruvanzeri, Licata Calogero, Lo Monaco Luca Calogero (detto “Luca”), Maniscalco Isidoro (detto “Saroro”), Marchese Paolo, Mendola Elena, Montemaggiore Giovanni Lorenzo, Plaia Riccardo, Sclafani Leonardo,Tirnetta Santo, Znati Fahed detto Alfonso, Milito Tiziana Lidia, Galenci Matteo.

Candidati lista: Ventiventidue

Allegro Manuela, Barbiera Dalila, Bellanca Filippo, Bongiovì Franca, Cassarà Elide, Catagnano Daniela, Ciaccio Lorella, Ciulla Ylenia, Cusumano Liliana, Di Leo Rossella, Indelicato Gabriella Maria, Lo Bue Francesco, Mandracchia Paolo, Perricone Nicola, Pumilia Irene Maria, Santangelo Michela, Scaduto Alberto, Scandaglia Accursia, Stagno Accursio, Abruzzo Alessandra, Colletti Calogero, Venezia Gaetana, Visita Gaia, Venezia Giuseppe.

Candidati lista: Onda

In attesa si essere depositata