Sciacca Elezioni. Candidato Sindaco Matteo Mangiacavallo: ecco le liste, i candidati al consiglio e gli assessori nominati

Ufficializzata la candidatura e le liste di Matteo Mangiacavalo a Sindaco: 3 le liste che lo appoggiano

Matteo Mangiacavallo, candidato a sindaco di Sciacca con una coalizione di centro-destra è supportato da 3 liste: “Mangiacavallo Sindaco”, “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia”, “Popolari Autonomisti e Sciacca al Centro”. Quattro gli assessori nominati: l’architetto Ignazio Gallo per Fratelli d’Italia, l’ex assessore David Emmi per Fratelli d’Italia, l’ex consigliere comunale Lorenzo Maglienti per MpA, e Cinzia Deliberto ex consigliere comunale di Centrosinistra per la lista del sindaco.

Candidati lista: Mangiacavallo Sindaco

MANGIACAVALLO MATTEO, BLO’ MAURIZZIO MICHELE (detto “BLO”), BITETTO VINCENZO (detto “ENZO”), BONO SALVATORE (detto “SALVINO”), CAMPO GIUSEPPINA (detto “PEPPINA”), CIRAMI PAOLO, CIRIACO CARLA, CONTI GIUSEPPE (detto “PIPPO”), CUTRUNEO FEDERICO, DELIBERTO CINZIA, FORNACE VALERIA, INGOGLIA ASSUNTA, LA BARBERA FRANCESCA (detto “BARBERA”), LIOTTA EMANUELE, LISTO FRANCESCO (detto “FRANCO”), LUNIEWSKA MAGDALENA (detto “MAGDA”), LUPPINA GIOVANNI, MACALUSO IGNAZIO MARIA, RICCOBENE RAFFAELLA, SOLARINO ANGELO, TOTO FRANCESCO GIOVANNI, BONO FILIPPO, MILIANO PAOLA, BONO GASPARE.

Candidati lista: Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia



BONO CALOGERO FILIPPO, COGNATA GAETANO, MILIOTI GIUSEPPE, AJELLO MASSIMO (detto “AIELLO), BILELLO FLORIANA, CIPOLLA GIANCARLO, CONA FRANCESCA SANTINA, CONTINO TERESA, DI GIOVANNA SALVATORE, FORNO’ YAMILE, FRISCIA SILVANA, INTERRANTE GIROLAMO, LA BARBERA CATERINA, MARCIANTE ROSALBA, MARINO ANGELA, MONTALBANO MARIA LUISA, ONEL IOANA CAMELIA (detta “CAMELIA), PACE MARCELLA, PRESTIA ANGELA, SILBA MARITZA, SUTERA GIUSEPPE, TUMMIOLO GIORGIO, VACCARO ANGELO, VENEZIA LUANA.

Candidati lista: Popolari Autonomisti e Sciacca al Centro



MAGLIENTI LORENZO, CASCIARO ANGELA MARINA GIOVANNA, CATANZARO SILVANA ACCURSIA, CHAFFERDINE SONIA, CHIARELLO VALENTINA, CIACCIO SALVATORE, COCO LUCIA, D’AGOSTINO CALOGERA, DI LEO GABRIELLA ROSARIA, FAZIO EMANUELE FRANCESCO, GALLO ACCURSIO, GENNARO NATALIA, INDELICATO PAOLO SALVATORE, LICATA GIADA, PITTI LORI MARIA, PRINZIVALLI ANTONELLA, RASO GIROLAMO (detto “GINO”), ROSSELLI ALFONSO, SANTANGELO SILVIO, SCADUTO GIOVANNA, TAORMINA MARIA, TOTO SALVATORE, ZITO LUANA, BILELLA ALBERTO.