Sciacca. Filippo Bellanca aderisce a Nuova DC, diventa di 4 il gruppo consiliare

Il consigliere Comunale di Sciacca Filippo Bellanca aderisce alla Nuova DC di Totò Cuffaro e Carmelo Pace, con questo nuovo ingresso il gruppo al Comune si compone di ben quattro consiglieri: Bellanca, Santangelo, Bentivegna e Venezia

“La personale amicizia che da anni mi lega a Carmelo Pace – scrive in una nota Bellanca – e l’esigenza di dare seguito al mio personale percorso politico e amministrativo che da anni mi mette al servizio delle istanze dei miei concittadini, che numerosi continuano a darmi incondizionata fiducia, mi hanno portato dopo attenta riflessione a fare delle scelte sul futuro della mia esperienza politica.

Su sollecitazione dello stesso Pace, ho deciso di aderire in modo convinto alla Nuova Dc costituita in Sicilia dall’ex Presidente della Regione Totò Cuffaro, sicuro che il neo deputato regionale sarà in grado di rappresentare al meglio, con il mio supporto, le esigenze del territorio”.

“L’amico Carmelo – conclude l’ex vice sindaco – negli anni in cui ha ricoperto la carica di sindaco ha dimostrato acume politico e fermezza nel sostenere le ragioni della sua comunità. Insieme, ognuno per la sua parte, abbiamo fatto diverse battaglie e adesso abbiamo deciso di convergere le nostre strade in un’unica direzione. Insieme agli amici Irene Pumilia, Manuela Allegro, Dalila Barbiera, Elide Cassarà, Gabriella Indelicato, Gaia Visita con i quali nel corso dell’ultima campagna elettorale amministrativa ci siamo candidati dando forza al progetto civico “Sciacca Venti Ventidue”, che continuerà il suo percorso locale, siamo ora pronti a fornire all’amico Carmelo e alla Dc la nostra collaborazione e a mettere al servizio del territorio le competenze da noi acquisite in questi anni”.