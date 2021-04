Sciacca. Gabriele La Bella, allievo dell’ Amato Vetrano è 2° al Concorso Regionale “Sosteniamo in Cucina”

Concorso Regionale “Sosteniamo in Cucina”: Secondo classificato all’Amato Vetrano di Sciacca Gabriele La Bella, allievo del primo anno dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca è il secondo classificato al Concorso Regionale organizzato d’intesa tra la Federazione Italiana Cuochi ed il MIUR, dedicato agli allievi degli istituti alberghieri iscritti alla Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri, dal titolo “Sosteniamo in Cucina”

Il giovane allievo ha convinto la giuria con il piatto “Dal campo alla tavola per un piatto circolare”, in cui, in tema con il concorso, ha cercato di limitare lo spreco alimentare, utilizzando materie prime che in parte andrebbero indiscutibilmente non utilizzati, effettuando un recupero di risorse significativo. Lo studente lo scorso 21 febbraio aveva superato la prova provinciale, classificandosi al primo posto.



Il concorso prevedeva la possibilità di presentare, a scelta del candidato, un main course o un dessert da ristorazione, che avesse come identità e tema quello della lotta allo spreco alimentare e, insieme, quello della sostenibilità ambientale. Si tratta di un tema molto importate, di cui è necessario parlare e sul quale sensibilizzare le nuove leve della ristorazione di domani, come affermato dal presidente Vincenzo Di Palma dell’Associazione Provinciale FIC Cuochi e Pasticceri “Salvatore Schifano”.

Il concorso ha rispettato i più rigorosi criteri della categoria “cucina calda” previsti dalle normative internazionali dei concorsi di cucina, proprio per mettere a disposizione dei giovani uno dei migliori contesti per le loro proposte dell’arte culinaria che sono state valutate dai giudici alla stessa stregua delle competizioni ufficiali patrocinate dalla FIC. La presentazione dei piatti si è svolta davanti alla giuria, con lo chef Giacomo Perna come Presidente, grazie a un collegamento con una piattaforma online in ottemperanza delle nuove normative anticontagio Covid-19. La giuria era composta, oltre dal Presidente dai seguenti membri:

• Responsabile eventi del Regional Team Sicilia, Chef Seby Sorbello

• Responsabile del Compartimento Giovani, Ciccio Giuliano

• Team Manager del Regional Team Sicilia, Chef Marion Puccio

• Capitano del Regional team Sicilia, Chef Max Ballarò.

L’elaborato ha avuto come tema di fondo quello della sostenibilità ambientale: l’allievo ha preparato, con la sinergia degli altri soci dell’Associazione, la carne bianca di pollo utilizzando anche gli scarti per la preparazione del brodo di pollo e il suo fondo; la pelle è stata riciclata per ottenere la rollatina farcita con le erbe selvatiche. Il farinaceo è stato sbianchito nel brodo di pollo come anche le favette.

Nonostante il pesante momento che da ormai un anno stiamo vivendo – afferma il tutor di Gabriele, prof. Alessandro Lauretta, nonché docente dell’Amato Vetrano – un concorso di questo tipo rappresenta sempre un’opportunità per stimolare il contatto fra generazioni e, nel particolare, fra i professionisti ed il mondo della scuola. é un’iniziativa che rappresenta un investimento sul futuro che l’Associazione Provinciale tiene a portare avanti con gli istituti scolastici con l’obiettivo di favorire esperienze d’alternanza scuola/lavoro e formazione sul campo, così come prevede il protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Cuochi ed il Miur.

Gabriele è uno studente del primo anno dell’indirizzo alberghiero dell’Amato Vetrano di Sciacca, il quale è entusiasta di questo percorso che ha iniziato: “Mio padre lavora nel settore e mi ha fatto provare sin da piccolo cosa vuol dire stare in cucina”, afferma il piccolo chef Gabriele, e aggiunge: “sono rimasto immediatamente affascinato da questo meraviglioso mondo in cui non si finisce mai di imparare e sperimentare cose nuove. Nonostante la mia “tenera età”- afferma Gabriele – dentro di me ho un forte stimolo di sperimentare e confrontarmi con la realtà scolastica, professionale e sociale per conoscere anche in maniera più approfondita le diversità di accorpamento e preparazione dei prodotti sostenibili anche delle altre scuole partecipanti.

L’Istituto «Amato Vetrano” ha continuato, secondo le disposizioni normative regionali e nazionali emanate, ad effettuare le esercitazioni pratiche nei laboratori in questo periodo, consentendo ai propri studenti, nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid, di promuovere e favorire il talento di studenti come Gabriele.

Complimenti allo giovane chef, che si cimenterà a fine maggio nella competizione organizzata dallo stesso Istituto Amato Vetrano, denominata Descosicano, che quest’anno sarà rivolto, per i problemi dell’emergenza sanitaria, solo agli allievi dell’Istituto; sarà un’altra opportunità per il giovane chef di preparare un altro grande piatto!