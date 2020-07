Sciacca. Gettano dal 3° piano poltrone e divano che resta incastrato in un albero: intervengono i pompieri

Un atto oltre che incivile, estremamente pericoloso ed infatti solo per pura fortuna non ha causato danni

La “bravata” è stata messa in atto in via delle Mimose, zona Perriera a Sciacca, dove i residenti di un appartamento di una palazzina hanno lanciato dal 3° piano un divano con le relative poltrone. Il divano però è rimasto incastrato su rami di un albero in posizione precaria e pericolosa, tanto che per mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti i Vigili del fuoco chiamati dalla polizia locale, la prima ad accorrere sul posto.

Gli agenti hanno quindi individuato il lanciatore, al quale sarà comminata una sanzione di 600.00 euro e imposto il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre la polizia municipale sta anche valutando l’ipotesi di possibili reati di natura penale.