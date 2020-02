Sciacca. Giornata di festa ieri per il Trofeo Maria SS del soccorso: tempi e classifica dei podisti in gara

Ieri 2 febbraio a Sciacca per il al primo trofeo Maria Santissima del soccorso – Memorial Accursio Giarratano è stata una giornata di festa ed il trionfo dello sport

Nel fronte a mare saccense l’invasione festante e multicolore dei podisti del 26° Grand Prix regionale 2020. La Marathon club Sciacca ha accolto e coccolato nei migliore dei modi i runners forestieri, felici di correre in uno scenario da cartolina che offre la costa saccense.

Alle 9:30 allo Stazzone lo start della gara di Corsa su strada ha attraversato le strade lungomare tra il porto e lo Stazzone su un circuito che misurava 2,5km che è stato ripetuto 4 volte per un totale di 10km. Il percorso inedito, disegnato per l’occasione si è rivelato per nulla semplice ma veloce allo stesso tempo, è stato molto apprezzato dai corridori, grazie alla location con i panorami mozzafiato, molti partecipanti hanno anche realizzato il loro personal best sulla distanza.







La festa dello sport a Sciacca si è potuta realizzare grazie alla collaborazione delle tre associazioni che operano in città, la gara è stata organizzata dalla marathon club ma il giorno della gara essenziale l’apporto della Tartaruga e dell’Agatocle che si sono adoperati assieme alla marathon per la vigilanza sul percorso di gara e sull’assistenza nell’abbeveraggio durante la competizione, la Sciacca che corre ha reso il servizio di assistenza in gara a detta di molti con uno standard molto alto, e per l’accoglienza agli atleti ha raggiunto l’eccellenza. Superlativi gli alunni dell’Istituto Alberghiero “Calogero Amato Vetrano” coadiuvati dal prof. Liborio Amplo e dagli Assistenti Tecnici Felice Barone e Giovanni Bucalo, che hanno preparato un terzo tempo speciale, tanto gradita la tavola imbandita per il ristoro finale.

Circa 530 gli atleti giunti al traguardo. La gara è stata vinta da Giovanni Soffietto e Maria Grazia Bilello entrambi tesserati con l’Universitas Palermo ed entrambi di Partinico. Avvincente la gara maschile con il risultato che è rimasto incerto fino all’ultimo metro. A vincere di esperienza e con uno sprint “a tutto cuore”, è stato il veterano Giovanni Soffietto che ha superato in volata il più giovane compagno di squadra Lorenzo Abbate, 33’50 per entrambi. Alle loro spalle, staccato di 8 secondi, Salvatore Mangiavillano (Casone Noceto) autore di una arrembante seconda parte di gara, in 33’58.

Quarto l’under 23, Domenico Conti (Universitas Palermo) in 34’02, quinto il sempreverde Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì) in 34’40. Cinque atleti racchiusi in 50 secondi la dicono lunga sulla bontà tecnica della gara. Relativamente più facile la vittoria, al femminile, per Maria Grazia Bilello, che non ha dovuto mai distrarsi, vista la taratura tecnica delle sue avversarie, costrette però sempre all’inseguimento. La partinicese ha vinto con il tempo di 39’44. alle sue spalle Angela La Monica (Marathon Caltanissetta) in 40’30 che ha sopravanzato di appena due secondi Serena Zeferino (Universitas Palermo) terza in 40’32. Quarta piazza per Rosaria Patti (Trinacria Palermo) che ha subito recuperato dall’infortunio di domenica scorsa al cross di Palermo, quinta, Luana Russo (Marathon Club Sciacca) rientrata alle gare, tra l’altro nella sua Sciacca, dopo un periodo di stop forzato.

Nel corso delle premiazioni un riconoscimento è andato anche ai genitori di Accursio Giarratano 15 enne morto nel 2002, dopo una lotta lunga due anni, contro un male. Il padre armatore del peschereccio che porta il suo nome e che l’estate scorsa ha soccorso una cinquantina di migranti naufragati a 50 miglia dalla costa maltese.

53 i saccensi in gara il migliore di tutti Ivano Nicolosi con il tempo di 39’09’’ si piazza al 37° posto della classifica tra gli assoluti. In premiazione sono andati tre atleti della marathon club Sciacca: Enzo Fazio si è piazzato al secondo posto nella categoria SM55. Luana Russo quinta assoluta tra le donne ma seconda nella categoria SF35. Mentre nella categoria SM75 Paolo Lazzara si è classificato primo.

Di seguito tutti i saccensi che hanno participatp con posizione in classifica generale, posizione di categoria e tempo di arrivo.

POS_ASSOLUTA COGNOME NOME TEAM CATEGORIA POS_CAT TEMPO_UFFICIALE 37 NICOLOSI IVANO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM35 4 0:39:09 46 FAZIO VINCENZO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM55 2 0:39:31 104 BONO VITO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM50 23 0:41:59 125 VERDE CARLO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM45 28 0:42:48 126 RUSSO LUANA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SF35 2 0:42:50 128 POLITI GERARDO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM45 29 0:42:57 135 MUCARIA ALESSANDRO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM40 25 0:43:13 157 MONTALBANO LEONARDO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM45 33 0:43:58 160 PIAZZA DOMENICO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM50 33 0:43:59 174 SABELLA ALESSANDRO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM40 27 0:44:31 194 MARCIANTE GIUSEPPE A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM50 41 0:45:21 199 LA ROCCA MAURIZIO CALOGERO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM35 20 0:45:35 217 INDELICATO ALBERTO A.S.D. POL. ATHLON RIBERA SM55 28 0:46:02 223 BONTEMPO CARLO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM50 44 0:46:27 228 CHIARELLO MARIO MICHELE A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM60 17 0:46:35 229 RUSSO ALBERTO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM45 43 0:46:35 232 SCADUTO GIOVANNI A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM45 44 0:46:37 241 CIRAFISI CALOGERO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM60 19 0:46:58 257 RUSSO GIUSEPPE A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM55 35 0:47:40 282 ROSA CARLO GIUSEPPE A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM40 40 0:48:25 289 FRISCIA GIANFRANCO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM55 38 0:48:38 294 ALLEGRO GASPARE A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM50 54 0:48:49 311 D’ASARO SANTO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM50 57 0:49:23 313 FRISCIA GASPARE A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM60 29 0:49:29 314 FRISCIA MICHELE A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM60 30 0:49:30 331 SCADUTO DOMENICO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM55 46 0:50:01 344 FICALORA ANTONINO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM60 33 0:50:30 347 SALA GIUSEPPE A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM40 44 0:50:32 346 LAZZARA FRANCESCO PAOLO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM75 1 0:50:32 348 ACCARDI MATTEO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM45 57 0:50:33 351 CAVATAIO GIULIO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM50 66 0:50:35 361 MARINO LUIGI A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM65 15 0:50:53 369 LAURETTA CALOGERO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM60 38 0:51:04 375 ALONGE CALOGERO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM60 39 0:51:24 377 PIAZZA GIUSEPPE A.S.D. POL. ATHLON RIBERA SM60 40 0:51:26 395 MANISCALCO LUCA A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM 17 0:52:22 397 SCANDAGLIA LUIGI MARTINO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM55 51 0:52:24 399 D’ASARO VINCENZO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM50 75 0:52:29 401 NICASTRO AGATA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SF40 12 0:52:30 410 FRISCIA AGOSTINO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM55 55 0:53:10 412 LA ROSA SALVATORE A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM45 65 0:53:13 413 CORDARO CALOGERO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM45 66 0:53:14 416 SCANDAGLIA LUIGI A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM55 56 0:53:29 418 NICOLOSI ANTONINO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM65 16 0:53:38 421 SERRA PIERO ANTONIO A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM45 68 0:53:48 428 DI GIOVANNA ANDREA A.S. DILETT. LA TARTARUGA SM65 17 0:54:56 429 VACCARINO SALVATORE A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM55 58 0:54:56 442 FRISCIA AGOSTINO A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SM60 43 0:55:30 444 NICOLOSI ANNA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SF50 14 0:55:37 459 BALDASSANO GIUSEPPINA MARIA A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SF50 16 0:56:51 479 CHIARAMONTE MARIA ROSARIA A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SF60 4 0:58:56 493 DI ROSA MARIA A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA SF50 19 1:01:45 511 CRAPARO VINCENZO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA SM70 11 1:05:45

Buona la prima per il 26° Grand Prix Sicilia di corsa, con il secondo appuntamento in programma ad Acireale il prossimo 16 febbraio, quella domenica sarà tempo di Carnevale.-