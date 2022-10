Sciacca. Giovane cade in un pozzo durante una festa di compleanno: salvato dai presenti, è in ospedale

Un ragazzo ha rischiato la vita dopo essere caduto in un pozzo, fortunatamente i presenti si sono accorti di quanto stava accadendo e lo hanno soccorso

È accaduto nella giornata di ieri in un locale di Sciacca. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il giovane era insieme ad altri amici in un locale dove si stava festeggiando un 18° compleanno, quando, non si sa per quale motivo, ha deciso di entrare in una zona dell’esercizio che non era aperta al pubblico. Il giovane addentrandosi è finito sopra botola che copriva un pozzo, dove, probabilmente ha perso l’equilibrio ed è caduto dentro.

Quando i presenti si sono accorti dell’incidente, hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasferito il giovane all’ospedale “Giovanni Paolo II” della città. Non si conoscono le sue condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale compagnia per cercare di ricostruire la dinamica di questo incidente. I militari dovranno accertare per prima cosa se effettivamente l’area fosse chiaramente interdetta al pubblico e poi capire perché il giovane sia entrato e come sia caduto passando sopra la botola.