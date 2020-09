Sciacca. Giovane ubriaco e drogato provoca incidente in c.da piana: patente ritirata e auto sequestrata

Un incidente stradale fortunatamente senza feriti, si è verificato nella notte, a causarlo un giovane che guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche

È accaduto la notte scorsa in c.da piana a Sciacca. Agenti di polizia di Stato sono intervenuti per un incidente stradale con soli danni a cose. Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo condotto da un giovane Saccense. Il giovane emanava un forte alito vinoso e barcollava, per cui gli Agenti decidevano di accompagnarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sciacca per il prelievo del sangue e delle urine.

Gli esami di laboratorio consentivano di stabilire che il soggetto fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, pertanto la P.G. gli ritirava la patente di guida con il consequenziale sequestro dell’autovettura per la successiva confisca.