Sciacca. Green Valley, poca affluenza per “caro ticket” ma il Comune oltre ai servizi da anche 8000 euro agli organizzatori

Mai così appropriato il detto “Ti piace vincere facile?”. Il Green Valley, il festival della musica pop ieri sera ha chiuso i battenti, ma a giudicare dalle eloquenti foto, almeno per gli organizzatori non è stato un successo, ma il Comune ha voluto compensare dando, oltre a tutti i costosissimi servizi anche 8000 euro cash



La Piazza Angelo Scandaliato chiusa per l’occasione così da garantire lo sbigliettamento, non si è riempita come gli organizzatori, ma anche, per ragioni diverse il sindaco Fabio Termine, speravano. Il prezzo salato del biglietto ha frenato l’entusiasmo dei più, nella prima serata davvero poca gente, un po’ meglio la seconda, probabilmente per gli artisti in programma.

Sul palco ieri sera si sono esibiti Angelina Mango, Fedez, Irama e Alfa, idoli dei giovanissimi, un po’ meno di chi con gli anni acquisisce “l’orecchio musicale” e preferisce altro. Rispetto alle previsioni è innegabile che c’è stato un calo di pubblico che, occorre precisarlo, è stato per lo più formato da giovani accompagnati dai genitori, così come stabilito dal regolamento promosso dagli organizzatori.

Questa mattina apprendiamo però che, oltre all’eccessivo costo del biglietto per singola serata che ha comunque assicurato agli organizzatori un buon gruzzolo di guadagno, il comune di Sciacca, nella persona del suo assessore allo spettacolo il Sindaco Fabio Termine, ha elargito ben 8.000 euro per un evento privato costosissimo per il pubblico. Oltre a questo importo occorre calcolare una sfilza di servizi che l’amministrazione ha garantito, dai bagni chimici alla pulizia e soprattutto il costosissimo punto luce.

Chi ha voluto e “potuto” acquistare il biglietto, ha goduto di due serate di musica, la prima forse inutile e superflua mentre la seconda più popolare con i brani delle hit dei cantanti che si sono esibiti. La “Futuris”, organizzatrice del concerto dopo aver preso il testimone dalla “Record eventi” che aveva organizzato lo scorso anno, ha sicuramente incassato una buona cifra e adesso si prepara all’organizzazione dell’Azzurro Food, altro evento che sicuramente avrà al suo interno l’ennesimo concerto a pagamento.

Sciacca è diventa un pollo da spennare grazie a tutti questi spettacoli a sbigliettamento. Il comune si rifugia dietro la giustificazione dell’assenza del bilancio, ma i soldi li dilapida dandoli ai privati senza garantire ai cittadini che pagano le tasse eventi gratuiti aperti a tutti. Per essere un’amministrazione di sinistra questo atteggiamento appare strano. Da voci di corridoio, sembra che all’interno della giunta ci siano malumori legati proprio alla gestione dei fondi per le manifestazioni. L’estate saccense è partita… in ritardo, ma anche se lenta le premesse che si schianti su un muro ci sono tutte.