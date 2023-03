Sciacca. Ieri consiglio comunale, Sindaco allegro come il Carnevale fa “rivelazioni”: scoppia il putiferio

Il sindaco Termine come Nostradamus rivela l’inaspettato e agisce “allegramente”: speriamo che qualcuno ci metta una pezza o le cause le pagheranno i saccensi

Ancora un siparietto sul carnevale di Sciacca ieri sera in consiglio comunale. La semplice richiesta del consigliere Bruccoleri che ha esposto comunicazioni sui costi del ticket relativi al prossimo carnevale di Sciacca è stata la prima scintilla che ha generato l’incendio. Una semplice comunicazione ha scatenato un putiferio inaspettato.

Il putiferio è nato dopo un’inaspettata dichiarazione del Sindaco che ha annunciato che il disciplinare di Gara che sarà sottoposto alle sei ditte ammesse alla contrattazione su Mepa prevederà l’esenzione del ticket per i residenti! Perbacco! Una assoluta novità rispetto alla manifestazione di interesse che non citava questo dettaglio. Il sindaco dalle trovate inaspettate ha anche accennato alla gratuità dei parcheggi.

Strano che il primo cittadino sappia così tanti dettagli (ancora non pubblici) che non sono però stati inseriti nel primo bando di manifestazione di interesse. Le sei ditte che hanno partecipato perché non hanno avuto il diritto di conoscere questi dettagli?

Furiosa lite con il consigliere Bellanca che è andato su tutte le furie. Di considerevole impatto gli interventi di Calogero Bono e Paolo Madracchia che hanno inaugurato la stagione del “fine sconti” per l’amministrazione in carica.

Riponiamo nel segretario generale, l’avvocato Manlio Paglino, la speranza di una corretta esecuzione delle procedura di stesura e pubblicazione del bando evitando così errori da pivelli che potrebbero costare al comune di Sciacca cause in tribunale dovute al Carnevale e alla sua allegra gestione.