Sciacca. Ignazio Bivona: “Nessuno spettacolo per capodanno, il Comune che fa? Ha patrocinato privati?”

Il consigliere comunale d’Opposizione presenta interrogazione sul programma – inesistente – di intrattenimento del Capodanno 2023 chiedendo se il Comune abbia previsto qualcosa e se abbia sovvenzionato privati, chiedendo anche eventuale documentazione

“Avendo verificato il contenuto del programma di intrattenimento redatto dall’amministrazione comunale e relativo alle manifestazioni organizzate per il periodo natalizio, si è riscontrata l’assenza di eventi in piazza Angelo Scandaliato o in altri siti comunali in occasione dell’arrivo del nuovo anno per la notte tra il 31 Dicembre 2022 ed il 01.01.2023″. Lo scrive oggi il consigliere comunale d’Opposizione Ignazio Bivona.

Non emergendo pertanto alcun appuntamento pubblico per dare il benvenuto al 2023, il consigliere comunale chiede al sindaco Fabio Termine di conoscere quali iniziative a titolo gratuito o a pagamento abbia organizzato l’Amministrazione cornunale per la notte di capodanno e se per detta data ha concesso patrocini per manifestazioni organizzate da privati con ingresso a titolo gratuito o a pagamento. Bivona precisa inoltre che richiede risposta scritta al primo cittadino e che a tale risposta venga allegata eventuale documentazione relativa a collaborazioni o patrocini con privati.