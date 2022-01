Sciacca. Ignazio Messina candidato a Sindaco: “E’ un Progetto Civico, prima le Idee”

Niente simboli di partito, neppure il suo IdV, per Messina a Sciacca serve: “Un Progetto Civico che possa risollevare questa città dal baratro in cui versa” e a chi vuole sostenerlo dice: “Non guardo né voti né appartenenza, prima vengono le idee per la città”

Torna nel campo della politica locale – non inaspettatamente, noi di Fatti&Avvenimenti.it lo avevamo pronosticato anni fa – Ignazio Messina, che dopo il suo impegno sul fronte Terme in questi anni, oggi ha presentato la sua candidatua a Sindaco.

Una candidatura, come ha tenuto a precisare, che non guarda a schieramenti o colori politici: le porte sono aperte a tutti – dice il candidato, già sindaco di Sciacca dal ’93 al ’99, secondo mandato che termina con una mozione di sfiducia oggetto di gravi accuse e sentenze di diffamazione – ma prima dei voti e delle appartenenze vengono le idee per risollevare la città dalle condizioni in cui versa.

Una candidatura che era nell’aria dunque, sicuramente attesa da qualche nostalgico e già vituperata da qualche “ragazzo del ’99”, impossibile sapere come andrà a finire, ma le intenzioni dimostrate questa mattina puntano a comunicare un messaggio chiaro: “a Sciacca posso ancora dire la mia”; inevitabili i mal di pancia che seguiranno, da sinistra.