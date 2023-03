Sciacca. Ignazio Messina (IDV) nominato oggi al Consiglio Nazionale ANCI

Smacco per il sindaco “in minoranza” Fabio Termine? Messina al consiglio nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani

Ignazio Messina, Segretario Nazionale di Italia dei Valori e Presidente del Consiglio comunale di Sciacca, è stato nominato nel Consiglio Nazionale di ANCI.

Il Consiglio Nazionale, guidato dal Sindaco di Bari, racchiude tutti gli Amministratori del territorio italiano: “Ringrazio il Presidente Antonio De Caro, per avermi voluto in Consiglio Nazionale” dice oggi Messina, commentando la nomina.

“Ritengo che la mia nomina sia una ottima occasione per il nostro territorio di far sentire la nostra voce a livello nazionale. Nello spirito di collaborazione tra amministratori”, ha sottolineato in conclusione il presidente del consiglio comunale di Sciacca.