Sciacca. Il 2 febbraio a causa degli eventi cambia la viabilità: ecco quali strade saranno chiuse al traffico

Per il giorno 2 febbraio pv., sono state emesse 2 ordinanze dirigenziali che regolamenteranno la viabilità

La prima ordinanza riguarda la gara podistica che si svolgerà nella ore antimeridiane 9.00/12.00 nella zona mare. Il percorso, lungo 2,5 km., ripetuto x 4 volte, comprenderà la zona portuale (banchina di levante), tutto il lungomare C. Colombo, la piazza mulini, la via Gaie di Garaffe, la zona dello stazzone. La partenza e l’arrivo sono previsti nel Viale Mulino Cuore (lungomare antistante le attività frequentate dai giovani.

Si rappresenta che, durante l’intera manifestazione sportiva, il transito veicolare sarà assolutamente vietato.

La seconda ordinanza, riguarda le ore pomeridiane (processione della Madonna del Soccorso).

Si precisa che il percorso dell’evento eucaristico è lo stesso previsto da secoli. Le differenze riguardano le Cd. Vie di fuga o aree di emergenza.

La via Agatocle e il piazzale Abisso (piazza antistante lo stabilimento termale e Hotel delle Terme) devono rimanere sgombre da tutti i veicoli. Il transito del circuito delle terme sarà possibile in un solo senso di marcia ingresso da via Figuli (lato villa comunale) e uscita dal viale delle Terme intersezione via Ghezzi.

Tutta la piazza M. Rossi e la via Incisa dovranno rimanere sgombre da tutti i veicoli, così come tutta la piazza Don L. Sturzo (fuori porta Palermo).

Ovviamente tutto il percorso della processione dovrà essere libero e senza alcun transito veicolare (con esclusione dei veicoli di soccorso e polizia).

I trasgressori saranno pesantemente multati e i veicoli, che intralciano la viabilità e la sicurezza saranno rimossi immediatamente.