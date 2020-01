Sciacca. “Il 6 marzo scendi in piazza per le Terme!”: coinvolti i carri del Carnevale nella giornata di mobilitazione cittadina

L’organizzazione della giornata di mobilitazione cittadina “il 6 marzo scendi in piazza per le Terme!” coinvolge anche i carri allegorici del Carnevale di Sciacca

Ieri sera alcuni componenti del direttivo del Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca hanno reso visita alla maggior parte dei laboratori dove i nostri artigiani del Carnevale stanno preparando i carri allegorici, in corso di allestimento per l’imminente edizione.

Sono state illustrate le motivazioni della giornata di mobilitazione per le terme e le diverse associazioni culturali che allestiscono i carri hanno espresso tutte la propria adesione civica, che avrà anche una manifestazione assai concreta con l’inserimento nella colonna sonora di ogni carro di una canzone dedicata al 6 Marzo che il Comitato sta preparando e con l’impegno dei carristi di far diventare gli stessi carri allegorici un mezzo di sensibilizzione e di informazione per l’intera città nel corso delle sfilata dei carri.

Un corteo (quello della sfilata dei carri) che anticipa e promuove un’altro corteo cittadino (quello del 6 marzo), e in entrambi la città di Sciacca viene chiamata ad essere protagonista attiva per esprimere il meglio di se’.