Sciacca. Il Comune non fa la scerbatura: vasto incendio in zona marina. Panico tra i residenti

A fuoco la zona adiacente l’ex stazione ferroviaria, le sterpaglie non potate hanno creato un vasto incendio. Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme

L’incendio ha interessato la via f.lli Argento, esattamente nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. Le fiamme si sono sviluppate grazie alla folta vegetazione ormai secca, ancora presente nel luogo, perché il Comune non ha eseguito la normale scerbatura. Le fiamme hanno rischiato di interessare le auto dei residenti parcheggiate ed è stato una corsa a spostarle per evitare il peggio. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme.