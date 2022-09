Sciacca. Il Nas chiude la sala Endourologica dell’ospedale Giovanni Paolo II: riscontrate “criticità”

Una pesante tegola si abbatte sull’ospedale di Sciacca, dopo un’ispezione del Nas, la direzione sanitaria chiude la sala Endourologica: il nucleo specializzato ha riscontrato “criticità” e hanno disposto la sospensione dell’attività della struttura

I militari del Nas di Palermo, hanno eseguito un’ispezione presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca ed avrebbero riscontrato “criticità” nella sala Endourologica, nello specifico la sala dove – utilizzando tecnologie mini-invasive – vengono diagnosticate e trattate patologie urologiche.

Come da legge, i carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, hanno informato l’autorità giudiziaria e sanitaria ai quali hanno comunicato gli esiti dell’ispezione. La direzione sanitaria del nosocomio saccense ha quindi immediatamente disposto la chiusura e la sospensione dell’attività della struttura. Una “botta” di grande impatto in primis per l’utenza ed anche per la struttura che ha un valore di circa 2 milioni di euro.