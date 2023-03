Sciacca. Il Tar ha deciso: Fabio Termine resta sindaco. Ignazio Messina potrà fare ricorso al Cga

Il Tar ha deciso ed ha confermato Fabio Termine sindaco di Sciacca. Ad Ignazio Messina, rimane solo il ricorso al livello superiore di giustizia amministrativa Cga

Doccia fredda quest’oggi per Ignazio Messina, il tar di Palermo, estensore Fabrizio Giallombardo, presidente Federica Cabrini, ha deciso: estromette dal giudizio l’Ufficio centrale elettorale e dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile e lo rigetta nel resto; inammissibile il ricorso per motivi aggiunti; improcedibile il ricorso incidentale.

Fabio Termine dunque resta sindaco di Sciacca e all’attuale Presidente del Consiglio, non resta che un’ultima carta, ovvero al ricorso al Cga, che comunque prevede tempi lunghi di almeno un anno.