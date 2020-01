Sciacca. In arrivo 224 mila euro per 2 Cantieri di lavoro di manutenzione per via delle Azalee e via Segni

Il Comune di Sciacca ha ottenuto il finanziamenti per due cantieri di lavoro per manutenzione delle strade via delle Azalee – Via Fratelli Bellanca e via Segni

In arrivo due finanziamenti destinati al Comune di Sciacca per l’avvio di due cantieri di lavoro finalizzati alla manutenzione di strade cittadine. È quanto rende noto il sindaco Francesca Valenti dopo aver ricevuto comunicazione dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha riscontrato positivamente l’istanza inoltrata lo scorso anno.

Si tratta di un finanziamento complessivo di circa 224 mila euro.

Il Dipartimento regionale ha informato il sindaco di avere esitato le istruttorie di due cantieri di lavoro del Comune di Sciacca e ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

1) Manutenzione straordinaria via delle Azalee – Via Fratelli Bellanca (da via Fratelli Bellanca a via Carnevale e da Via Azelea a via Sciascia) per un importo di 111.511 euro;

2) Manutenzione straordinaria di via Segni (tratto dall’incrocio con la via Orazio Capurro fino all’incrocio con via V. Lanza) per un importo di 113.009 euro.