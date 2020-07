Sciacca. Incidente a San Marco: Ferito in forte stato di ebbrezza, denunciato e patente ritirata

L’uomo, un 34enne, finito in ospedale in codice rosso, aveva un valore di alcol nel sangue 3 volte superiore al limite consentito, per questo la Polizia Municipale saccense ha comunicato che sarà denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca

In merito al recente incidente avvenuto in zona San Marco, la Polizia Municipale di Sciacca ha comunicato che: “a seguito rilievi metrici e tecnici sui luoghi e successivi accertamenti analitici e biologici effettuati dalla polizia Municipale di Sciacca si è evidenziata che la causa dell’incidente, accorso ad un trentaquattenne di Sciacca, avvenuto ieri pomeriggio tra la loc. San Marco e Maragani, è da addebitare alla velocità sostenuta e allo stato psicofisico non adeguato alla guida del motociclo.

Il soggetto, ricoverato in codice rosso, dalle analisi biologiche effettuate presso l’ospedale di Sciacca è risultato con i valori alcolemici superiori di 3 volte dal limite consentito, pari a 0,5 g/L. Infatti dai valori accertati il trentaquattenne è risultato con il 2.1 g/L nel sangue.

Per le violazioni all’art. 186 del vigente Codice della strada sarà segnalato per il reato penale alla competente procura della repubblica, con sospensione della patente da anni 2 a 4″.