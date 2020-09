Sciacca. Incidente in via Valverde: morta donna 80enne travolta da moto

L’anziana era rimasta coinvolta nell’incidente dello scorso mercoledì 9 settembre in via Valverde a Sciacca con una moto di grossa cilindrata. Sul fatto è stata aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Sciacca

E’ spirata questa notte in ospedale, Accursia Alba, l’anziana donna investita lo scorso 9 settembre a Sciacca da una moto di grossa cilindrata.

Le condizioni dell’anziana già subito dopo l’incidente erano apparse gravissime. Trasportata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, ma purtroppo non ha più ripreso conoscenza durante il ricovero.

Un incidente trasformatosi adesso in tragedia, quello dello scorso mercoledì 9 settembre in Via Valverde a Sciacca. La vittima era da poco uscita dalla vicina chiesa delle Giummare in compagnia di una sua amica, quando entrambre sono state travolte da una moto Aprilia di grossa cilindrata.

Per l’amica della vittima le conseguenze sono state fortunatamente meno gravi, limitandosi a riportare la frattura dell’omero e poco altro.

E’ evidente che adesso il lavoro della Procura della Repubblica di Sciacca che già aveva aperto un’inchiesta sull’incidente, si farà, se possibile, ancora più attento; con la posizione del guidatore della moto che rischia probabilmente di complicarsi.