Sciacca. Incidente SS115, impatta sull’aiuola e finisce nella scarpata: grave il conducente interviene l’elisoccorso

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, un’auto è finita in una scarpata ed il conducente è rimasto gravemente ferito

È accaduto sulla SS115 nei pressi del rifornimento di benzina Agip di contrada Scunchipani, poco prima dell’ingresso di Sciacca. Secondo quanto al momento ricostruito, una Mercedes guidata da un giovane di Montallegro (AG) che viaggiava in direzione Sciacca, per cause in corso di accertamento, ha urtato l’aiuola della stazione di rifornimento ed è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in una scarpata.

Nel violento impatto, il conducente, l’unico a bordo della vettura, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e poi affidato agli uomini del 118 che a causa della gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Poco dopo il mezzo è atterrato sulla carreggiata e ha trasportato il giovane all’ospedale S. Elia di Caltanissetta.

La dinamica di quello che sembra essere un incidente autonomo è al voglio della Polizia di Stato di Sciacca.