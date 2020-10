Sciacca. Installate targhe del nuovo tratto di Via Orazio Capurro e rinnovato il direttivo della Onlus

Confermato Alessandro Capurro alla guida della Onlus intitolata al fratello Orazio, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2008

Sono stati installati ieri pomeriggio, dalla squadra segnaletica del Comune di Sciacca sotto il coordinamento del commissario della Polizia Comunale dott. Salvino Navarra, i pali e le targhe viarie che indicano la nuova denominazione del tratto di strada in ricordo del medico saccense e ricercatore universitario presso l’Ateneo palermitano Orazio Capurro, prematuramente scomparso il 29 febbraio 2008.

Nel 2017 la precedente amministrazione guidata dall’allora Sindaco Fabrizio Di Paola, su proposta della Commissione Comunale Toponomastica, aveva deliberato di intitolare al dott. Orazio Capurro il tratto di strada appena ultimato, situato in contrada Perriera, che collega via A. Segni a via S. Allende.



Nel 2019 l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesca Valenti ha deliberato di intitolare al giovane medico il nuovo tratto di strada che nel frattempo era stato realizzato e che collega via L. Sciascia a via A. Segni per andarsi a ricongiungere al tratto già denominato via Orazio Capurro, del quale rappresenta una naturale prosecuzione.

Sempre ieri pomeriggio si è inoltre svolta – nella modalità online sulla piattaforma ZOOM, nel rispetto del DPCM ed al fine di contenere e contrastare il rischio contagi – l’Assemblea dei Soci dell’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS che ha eletto il suo Consiglio Direttivo, il quale rimarrà in carica fino al 29/10/2023.

I componenti del nuovo Organo Direttivo, votati all’unanimità dai soci partecipanti, sono: Alessandro Giuseppe Capurro, Gaetana Ventimiglia, Marina Capurro, Gianpiero Ruffo e Giovanni Luca Fisco.

Al termine dell’Assemblea dei Soci si è svolta la prima riunione del Consiglio Direttivo, anch’essa nella modalità online sulla piattaforma ZOOM, per l’assegnazione delle cariche che sono state così ripartite:

dott. Alessandro Giuseppe Capurro è stato riconfermato Presidente;

dott.ssa Marina Capurro – Vice Presidente;

prof.ssa Gaetana Ventimiglia – Segretario;

ing. Giovanni Luca Fisco – Tesoriere;

dott. Gianpiero Ruffo – Consigliere.

Il Consiglio Direttivo appena eletto ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata.

Il Presidente Alessandro Giuseppe Capurro ringrazia tutti i componenti del Consiglio Direttivo uscente per il prezioso impegno profuso e le importanti iniziative realizzate ed esprime i più sinceri auguri di un proficuo lavoro a tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

“Siamo certi, – afferma Alessandro G. Capurro – che Orazio e mio papà da lassù continueranno a proteggerci e guidarci.

In questi anni il Consiglio Direttivo, sempre unito ed in un clima di assoluta condivisione ed armonia, – prosegue il Presidente della ONLUS – ha fatto tanto e sono certo che anche il nuovo Consiglio Direttivo saprà fare bene.”