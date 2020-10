Sciacca. Italia Viva di Cusumano: “Sindaco Valenti imbarazzante e inaccettabile, prenda atto dei suoi limiti”

Il gruppo consiliare capitanato dall’ex senatore non le manda a dire al sindaco che ha contribuito fortemente ad eleggere e da cui sono stati ripagati con la defenestrazione totale, destino comune a tutti i pilastri della coalizione vincitrice delle scorse elezioni

“Irriguardoso, imbarazzante e inaccettabile”, sono questi i tre aggettivi con i quali Italia Viva del sen. Nuccio Cusumano qualifica oggi il comportamento del Sindaco Francesca Valenti, della Sua Amministrazione e della ormai residua ed esigua componente consiliare che la sostiene.

“Ieri sera, durante la seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale, è andata in scena l’ennesima farsa che ha visto come protagonista principale il presidente del Consiglio Comunale anche lui abbandonato al Suo destino e indotto a mentire.

Il tutto gestito in maniera fantasiosa da una regia fantasma considerata l’assenza totale sia dell’Amministrazione che della ex maggioranza. L’essersi sottratti al dibattito politico, soprattutto nella fase di replica dell’ Amministrazione, induce a pensare, che nei fatti, siano stati tirati i remi in barca.

Pertanto, anche alla luce degli ultimi accadimenti che hanno definitivamente neutralizzato l’Amministrazione guidata dal Sindaco Valenti, caratterizzandola piuttosto per inoperosità, inconcludenza e scarsa visione delle cose oltre che della politica, auspichiamo che il sindaco e la sua minoranza prendano atto dei limiti gestionali e politici dell’attuale governo cittadino con scelte conseguenti e alla luce del sole”.