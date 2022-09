Sciacca. La Lista Messina Sindaco nomina i vertici: Rossella Archetti eletta Coordinatrice

La lista Messina Sindaco, risultata essere la più votata delle ultime elezioni amministrative di Sciacca, ha eletto il proprio direttivo

Nel corso di un’assemblea, aperta a consiglieri, ex candidati e simpatizzanti, con approvazione unanime, si è proceduto all’assegnazione di specifici incarichi per consentire al gruppo politico di continuare a fornire il proprio contributo alla città. Rossella Rita Archetti è stata scelta come Coordinatrice, mentre Donatella Cognata sarà la Portavoce.

“Il nostro gruppo politico – ha dichiarato Rossella Archetti – ha vissuto una stagione di semina con un solo grande interesse: affrontare e risolvere i problemi della città. Il nostro obiettivo, sarà quello di crescere come gruppo politico, condividendo questa grande responsabilità con i nostri concittadini. Vogliamo metterci in moto insieme – ha concluso la Coordinatrice della Lista Messina Sindaco – per costruire una politica concreta a dimensione di comunità. Tutto questo si realizzerà grazie alla sinergica collaborazione con le varie commissioni consiliari, interfacciando una struttura dipartimentale per ogni tematica specifica.”

I dipartimenti di interesse sono stati così composti:

Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica: Ignazio Marino e Alfonso Cutruneo;

Commissione Solidarietà: Rossella Archetti e Sabrina Alonge;

Commissione Sanità e Igiene: Salvino Catanzaro e Lillo Sclafani;

Commissione Pubblica Istruzione: Sabrina Alonge e Donatella Cognata;

Commissione Attività Produttive: Maria Navarra, Caterina Santangelo e Brigida Fazio.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Messina, ha partecipato ai lavori del gruppo politico mostrando apprezzamento per le scelte adottate.