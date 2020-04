Sciacca. La polizia municipale sgombera il museo del mare: era occupato da tre rumeni: denunciati

Il museo del mare sito in C. da Maurici era da tempo occupato abusivamente da stranieri e in un contesto di possibili contagi da coronavirus, oggi è stato sgomberato

Tra i primi a denunciare la situazione simo stati noi di Fatti & Avvenimenti in questo articolo del 25 marzo scorso, nel quale avevamo chiesto l’intervento del sindaco, essendo la struttura di proprietà comunale.

Oggi dopo quasi un mese dalla segnalazione, la polizia municipale di Sciacca, ha fatto irruzione nella struttura ed ha denunciato 3 persone di nazionalità romena. La segnalazione è scattata nei confronti di 1 uomo e 2 donne, una delle quali in stato avanzato di gravidanza, per il reato previsto dagli art. 633 e 639 bis del CP, occupazione abusiva di immobile di proprietà comunale. I 3 indagati avevano occupato una parte del museo del mare sito in C. da Maurici.

Gli agenti congiuntamente al personale dei servizi sociali del comune, hanno proceduto allo sgombero coattivo e hanno accompagnato i 3 soggetti presso una comunità di accoglienza di Santa Margherita di Belice.