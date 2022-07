Sciacca. La scenografia dello spettacolo “Icaro, un Angelo tra le stelle” arricchita da sculture lignee del M° Puccio

Nuova collaborazione artistica in vista dello spettacolo “Icaro, un Angelo tra le stelle”, il mito musicale scritto e diretto da Salvatore Monte che avrà luogo a Sciacca dal 28 al 31 Luglio sul sagrato della Basilica di San Calogero al Monte a Sciacca

Alcune sculture lignee dell’artista saccense Alberto Puccio prenderanno posto dentro l’area dello spettacolo ad arricchire il quadro scenografico allestito in occasione dell’evento. “Ringrazio di vero cuore il M°Puccio, amico ed artista appassionato – dichiara Salvatore Monte – le sue opere sono un ulteriore tassello artistico per il nostro spettacolo”. La prevendita per lo spettacolo è sempre attiva contattando il numero di telefono 349 7533485